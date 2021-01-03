السعودية... فصل 7 خطباء لم يحذروا المصلين من خطر "الإخوان"

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه صدر قرارا بطي قيد 7 خطباء في منطقة الباحة، إثر إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين الإرهابية".
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وكشفت مصادر للصحيفة أن
القرار شملخطباء "تغيبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك".
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في تصريحات سابقة، إن طي قيد بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة، جاء لعدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة "الإخوان الإرهابية".
وأوضح الوزير أن طي القيد لا يعني أن هؤلاء الأئمة والخطباء ينتمون لهذه الجماعة أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراء نظاميا بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ في تنفيذها.
وأشار إلى أن "الاستغناء عن أي أحد يتم إحلال البديل عنه من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط"، مؤكدا أنه لن "تتم إعادة من تم طي قيده للعمل مرة أخرى في الوقت الحالي".
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