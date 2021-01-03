شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش العراقى: أى ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبدالله، أن أى ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت القوات المسلحة العراقية، أن على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران احترام سيادة العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القوات المسلحة العراقية: لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار.