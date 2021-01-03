موريتانيا تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الموريتانية 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و223 حالة شفاء و5 وفيات خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد عن الدكتور محمد محمود علي محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة قوله " إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 14794 إصابة مؤكدة، من بينها 12136 حالة شفاء، و358 وفاة".

وأشار المسئول الموريتاني إلى أن عدد الإصابات الحرجة بلغ 67 حالة، لافتا إلى أن إصابات اليوم كانت نتاج 1019 فحصا.

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