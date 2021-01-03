شكرا لقرائتكم خبر عن سائقها أم قريبها؟.. تفاصيل زواج سيدة سعودية من "باكستانى" تثير ضجة على "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيديو لزواج سيدة أعمال سعودية من شاب باكستانى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فى الآونة الأخيرة، وسط ردود فعل متباينة من رواد السوشيال ميديا، ففى الوقت الذى قال فيه البعض إنها تزوجت من سائقها، إلا أن هناك من نفى هذه الرواية وأكد زواجها من أحد أبناء عائلتها من أصل باكستانى.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعى، إن سيدة الأعمال السعودية تدعى سهو عبد الله المحبوب البالغة من العمر 35 عامان حيث تقدر ثروتها بنحو 8 مليار دولار، كما تمتلك عقارات سكنية وفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إبراج سكنية في فرنسا، وفقا لما ذكره رواد تويتر خلال تفاعلهم مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.





وعلقت إحدى المغردات على تويتر قائلة :" سيدة الأعمال السعودية "سهو بنت عبدالله المحبوب" .. ثروتها تقدر ب 8 مليار دولار ومن العقارات السكنية والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأبراج في فرنسا .. أعلنت زواجها من سائقها الخاص، باكستاني الجنسية!.. الحب ما بعرف أي اشي".





وقال آخر :" سهو عبدالله المحبوب، يقال هاي سعودية ثريه تزوجت سائقها الباكستاني، البعض اعتبرها مكسب للباكستاني والبعض اعتبرها مكسب لسهو عبد الله باعتباره شاب شكله لطيف في عز شبابه،يستحيل على المرأة ان تجمع الحب والمال في رجل لا يمكن حمل بطيختين في يد واحده إلا بكيس، عندها المال اخذت الحب وانتهى".

لكن هناك تغريدات تفاعلت مع القصة أيضا، نافية أن تكون سيدة الأعمال السعودية تزوجت من سائق إلا أنها تزوجت من أبناء عائلتها من أصل باكستاني، حيث كتب أحد المغردين عبر تويتر :"غير صحيح ما يتم تداوله من زواج سيدة الاعمال سهو عبدالله المحبوب من سائقها، والقصة أن سيدة الاعمال السعودية بالجنسية تزوجت بأحد أبناء عائلتها من أصل باكستاني وثروتها لم تقدر فعلياً بـ 8 مليار دولار".







زواج سيدة سعودية من باكستاني



سيدة أعمال سعودية برفقة زوجها



سيدة أعمال سعودية مع زوجها