لبنان: انفجار خزانات للغاز والمازوت في منطقة القصر الحدودية مع سوريا... فيديو

وبحسب موقع "النشرة" فإن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في ​منطقة القصر​ الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.

وأحدث الانفجار دوياً هائلاً وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما اذا كان هناك ​ضحايا​ بالأرواح.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 5 إصابات في انفجار القصر، وتوجهت ثلاث فرق تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الانفجار.

وتزامن هذا الانفجار مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وقامت قوى الدفاع المدني اللبناني، على الفور، بتنفيذ عمليات إخماد الخزانات المتفجرة عند معبر العرض الحدودي في منطقة القصر اللبنانية.