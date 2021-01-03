هزة بقوة 6.1 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد هزة بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا شمال البلاد.

وأكدت الهيئة أن الهزة وقعت على بُعد 235 كم جنوب غربي جزيرة أداك، وعلى عمق 17.1 كم.

وأشار مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (GFZ) إلى أن الهزة ضربت جزر ألوشيان التابعة لألاسكا.

وفي تركيا، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية ألازيغ شرق تركيا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم تتم الإفادة عن أي أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.

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