الإسباني “كارلوس ساينز” يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية

أنهى السائق الإسباني “كارلوس ساينز” المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2021 متصدراً في فئة السيارات، ليبدأ حملة دفاعه عن اللقب الذي فاز به في النسخة السابقة، حيث تفوق على الفرنسي “ستيفان بيتر هانسل” صاحب الرقم القياسي في الفوز بألقاب داكار، الذي جاء ثانياً بفارق أقل من نصف دقيقة، بينما حلّ التشيكي “مارتن بروكوب” ثالثاً.

فيما جاء المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان في المرتبة الخامسة، بفارق ثمان دقائق فقط عن المتصدر.

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت صباح اليوم من جدة باتجاه بيشة، وامتدت لمسافة 623 كيلومتراً، منها 277 كيلومتراً كمرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، لتبدأ رحلة الرالي في صحراء المملكة، التي تنتهي في جدة 15 يناير.

وفي تعليقه عقب انتهاء المرحلة الأولى من السباق قال بيتر هانسل: “قضينا وقتاً طويلاً وسط الأعشاب والشجيرات والمُنعطفات الضيقة، وأدركنا أن هيكل السيارة سيكون بحالة رديئة في النهاية، لذا كان لزاماً علينا أن نزيد من سرعة المركبة، ولكن الأمر سيكون مختلفاً غداً لأننا نعرف أن المرحلة الثانية ستتطلب مزيداً من الملاحة”.

وفي فئة الدراجات النارية فاز الأسترالي “توبي برايس” بالمرحلة الأولى، متفوقاً بنصف دقيقة على الأرجنتيني “كيفن بينافيديس”، بينما جاء النمساوي “ماتياس فالكنر” ثالثاً.

وفي تعليقه على فوزه بالمرحلة الأولى قال برايس: “إنها المرحلة الأولى وحسب، كان اليوم صعباً للغاية بسبب الملاحة، حيث فقدت المسار قليلًا قبل سبعة كيلومترات من نهاية المرحلة، وخسرت بعض الوقت قبل العودة إلى المسار الصحيح، كان يوماً جيداً وخالياً من المشاكل، وأعتقد أننا سنواجه الكثير من الانسحابات والتغييرات في الترتيب العام خلال الرالي، لذا علينا الهدوء والسير برويّة”.

ولم تكن بداية السباق جيدةً لحامل اللقب في ذات الفئة الأمريكي “ريكي برابيك”، الذي أنهى المرحلة في المركز 24 بعد أن فقد أكثر من 18 دقيقة خلف المتصدر، حيث قال في تعليقه: “قدّمنا أداءً جيداً في المرحلة الاستعراضية، ولكن بعد ذلك كان من المُستحيل خوض هذه المرحلة بشكلٍ سهل، بسبب كثرة الأصوات التحذيرية التي تجبرك على ضغط المكابح بشكل قوي جداً تفادياً للخطر، وهذا كان سبباً في خسارة الكثير من الوقت في هذه المرحلة، وعموماً انتهت مرحلة أولى والمشوار لايزال طويلاً، ويجب أن أعود وأعوض هذا التأخير”.

أما في فئة الدراجات النارية الرباعية ففاز الفرنسي “ألكسندر جيرو” بالمرحلة الأولى، بينما جاء التشيلي “جيوفاني إنريكو” ثانياً، والأمريكي “بابلو كوبيتو” ثالثاً.

وفازت الإسبانية “كريستينا جوتيريز هيريرو” بالمرحلة الأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متقدمةً بفارق دقيقتين عن البرازيلي “رينالدو فاريلا” الذي جاء ثانياً، فيما حلّ الأمريكي “أوستن جونز” ثالثاً.

وفي فئة الشاحنات أنهى الفريق الروسي بقيادة “ديميتري سوتنيكوف” المرحلة الأولى في المركز الأول، وتلاه الفريق التشيكي بقيادة “أليس لوبريس” في المرتبة الثانية، وأكمل الفريق الروسي بقيادة “أنطون شيبالوف” ثلاثي الصدارة بعد أن أنهى المرحلة بفارق تسع ثوان خلف لوبريس.

وتتواصل منافسات رالي داكار السعودية 2021 يوم غدٍ الاثنين في المرحلة الثانية، التي ستكون من بيشة باتجاه وادي الدواسر عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، وبمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومتراً، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومتراً، ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة، التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.