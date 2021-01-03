فقدان عزيز

غريبة هذه الفانية حين تخطف منا اعز الناس ..وصعبة تلكم الدنيا بكل زخارفها ونحن نعيش فيها لانعرف موعد أجلنا ..بالأمس فقدت صديقا نبيلا وفجعت على رحيله هكذا دون اي مقدمات .. رحل النبيل علي مسلم العطوي ابن تبوك البار والرجل الوطني والقائد الأمني الذي ترجل عن عمله برتبة عميد بعد عطاء دام مايقرب الثلاثة عقود ..كان ابا سلطان مثال للأخ والصديق في كل محفل.. تراه مبتسما وسيع الصدر وحكيم العقل .. .جمعتني به أيام جميلة في حضرة أمير الشيم والكرم والطيب عبدالرحمن العطوي ابا مشعل .. كان علي يسبق الجميع في الوقوف والمؤازرة ومد يد العون وفي سنواته الاخيرة ازداد قربا من كل معارفه وكانت “الديسة” غرب تبوك المصيف المحبب الى نفسه حيث مزرعته وبيته الصيفي الجميل ببساطته المعهوده .. أصر ذات مساء ان يأخذني في رحلة الى تلكم الاماكن التي يعشقها ..علي مسلم العطوي لايمكن أن تصفه في حديث او مقال لإن مآثره المتعددة تربك كل من حوله ..رحل ابوسلطان وترك في نفوسنا أثر ووجع ودمعة فراق على نفس طيبة وقلب كبير لم يحتمل مواجع الزمن ليتوقف في آخر يوم من عام كان مليئا بالمآسي..اليوم افتقد جلجلة ضحكتك وقصصك المليئة بالعبر..وآهاتك وحنينك للماضي .. وداعا ياعلي .. فقد ابكيت افئدتنا قبل عيوننا التي تحجرت في مآقيها الدموع ..فجعنا بك لكننا مؤمنين بإنك عند رب كريم .. اليوم اختلج في صدري كل مآثرك وابكي حرقة على فرقاك .وكنت قبيل وفاتك بيوم ترسل دعاؤك مقرونا بالمحبة الصادقة .. افتقدك أيها الامير لكن مكانك في سويداء القلب سيبقى خالدا ماحييت .رحمك الله ابا سلطان وجعل الجنة مثواك ..