اذكروهم ولاتنسونهم

فلكيا دخل الشتاء قبل أسبوع وبدت درجات الحرارة توصل إلى سبع وست درجات وطبعا راح توصل أقل منها في الأيام الجاية ، وكل ما انخفضت درجة الحرارة كل ما ارتفعت المعاناة والرجفة عند فئة ضاقت عليهم الدنيا وقست عليهم الحياة ، طبعا هذي الفئة هم الأسر المحتاجة اللي دخل عليهم الشتاء وماقدرت تصلح سخان الموية أو توفر دفاية أو تجيب بطانية .

والمعاناة الأكبر من هذا كله لما يكون رب الأسرة يشوف رجفة عياله ومو قادر يسوي شي ويموت من القهر في داخله ، وخاصة إذا كان من أصحاب النفوس المتعففة اللي ما ترضى تمد يدها أو تطلب بلسانها من الناس .

أنا وانت أنعم علينا ربي بنعمة المسكن الدافي والماء الساخن واللبس الثقيل ، ومثل ما يقولون ما يحس بالنعمة إلا اللي فاقدها ، علشان كذا حبيت أذكر نفسي وأذكرك وأذكر أي شخص أنعم الله عليه أننا نتعاون ونتساعد في توفير اللي نقدر عليه (مو شرط فلوس) من الاحتياجات الشتوية للناس المتعففة لعل الله يتقبلها وتكون صدقة و دفعة بلاء عننا وتفريج كربة وإدخال سرور و سد حاجة لهم ، ولا ننسى أننا اليوم قادرين لكن ممكن بكرة نكون محتاجين ، كفانا الله وإياكم شر الحاجة .

لا تقول ما عندي شي أقدمه أو أستحي أقدم شي بسيط ، ترى بطانية وحدة ممكن تدفي طفلين صغار ، وممكن ملابس الشتاء الماضي تكسي جسم ينتفض من البرد ، وممكن سخانة وحدة تفرح عايلة كاملة ، وممكن تتساعد مع غيرك في فعل الخير وتكسب أجرك وأجره ويكون العطاء بشكل أكبر وأفضل .

الخاتمة :

( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )

كتبه: خالد النويس