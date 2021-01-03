الصحة : تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 يناير 2021، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363061 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 180 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 35443حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6246 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2372 ) والحالات الحرجة (358 ) حالة.

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