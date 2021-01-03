النصر يفوز والأهلي يتعثر والهلال يتصدر

أخفق الأهلي في اعتلاء صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن خسر مباراته أمام ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة ، وكان الهلال متصدر الدوري قد تعثر بالتعادل أمام الشباب بهدف لكلاُ منهما ، في حين حقق الاتحاد صاحب المركز الرابع فوزاً مهما خارج الديار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعته مع الباطن ، وتمكن الوحدة من خطف المركز الخامس بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف ، وحقق أبها فوزاً كبيراُ على مضيفه العين بأربعه أهداف لهدفين بفضل هاترك لاعبه شتراندبرج الذي اعتلى صدارة هدافي الدوري.

وتمكن القادسية من تحويل تأخره بهدفين لتعادل مثير مع مضيفه الرائد ، ونجح النصر في أول مباراة له بعد فيتوريا بتحقيق الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين ، فيما واصل ضمك نتائجه السلبية هذا الموسم وخسر أمام ضيفه الفتح بهدفين لهدف .

يتصدر هدافي الدوري لاعب ابها شتراندبرج بـ 9 أهداف يليه لاعب الباطن أبرو بـ 8 أهداف ويحل روماريو لاعب الاتحاد في المركز الثالث بـ 7 أهداف .

بعد نهاية الجولة الــ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعتبر هجوم فريق الفتح الأقوى حيث سجل 20 هدف يليه الاتفاق بـ 19 هدف ثم الهلال والأهلي والشباب بـ 18 هدف .

فيما يعتبر دفاع ضمك الأضعف حيث سجل فيه 23 هدف فيما سجل في العين والفتح 20 هدف واستقبلت شباك الاتفاق 19 هدف .

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـــ11 :

1- الهلال 24 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3-الشباب 19 نقطة

4- الاتحاد 18 نقطة

5- الوحدة 18 نقطة

6- التعاون 17 نقطة

7- الاتفاق 17 نقطة

8- الفتح 16 نقطة

9- ابها 14 نقطة

10- القادسية 14 نقطة

11-الفيصلي 13 نقطة

12- الرائد 12 نقطة

13- الباطن 11 نقطة

14- النصر 11 نقطة

15- العين 10 نقاط

16-ضمك 8 نقاط