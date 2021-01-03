مصر للطيران تسير رحلات مكثفة اليوم وغدا لنقل 8900 راكب

وحسب بوابة أخبار اليوم المصرية، تسير الشركة اليوم الأحد وخلال غدا الاثنين 111 رحلة وذلك لنقل الركاب من الخارج.

وخلال اليوم الأحد، هناك 59 رحلة جوية، بين عواصم العالم المختلفة والقاهرة، حيث تنقل الرحلات كلها 4882 راكبا.

ومن ضمن رحلات اليوم 14 داخلية، لنقل الركاب من المدن الرئيسية في مصر.

أما غدا الاثنين، فسيكون هناك 52 رحلة إلى عدد من عواصم العالم، منها 13 رحلة داخلية.

وتأتي رحلات مصر للطيران في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق حظر الدخول دون تحليل سلبي لفيروس كورونا.

وتلزم مصر شركات الطيران بإجراء تحليل PCR للقادمين على رحلاتها دون التحليل مع تغريمها ألف دولار.