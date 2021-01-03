دار الإفتاء المصرية تعلق على صورة ممرضة مستشفى الحسينية

وكانت صور ومقاطع فيديو عديدة قد انتشرت لإحدى الممرضات التي تجلس منهارة، قيل إنها أصيبت بهذه الحالة عقب وفاة عدد من مرضى "كورونا" في العناية المركزة بمستشفى الحسينية لنفاد الأكسجين والمعدات الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى.

وقالت دار الإفتاء في منشور بحسابها الرسمي على فيسبوك تضمن نشر صورة ممرضة مستشفى الحسينية: "رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية،البس الكمامة!".

وأضافت: "ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها؟".

ومضت دار الإفتاء قائلة: "ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى"، مؤكدة أن "كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم".

وختمت بالقول: "نحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير إعلامية محلية عن تحرك النيابة العامة المصرية، بعد انتشار صور أحدثت ضجة واسعة لوفاة 5 مرضى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في مستشفى الحسينية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر في النيابة العامة المصرية أنها فتحت تحقيقا في وفاة 5 مرضى "كورونا" في العناية المركزة لمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بدلتا مصر.

وقالت مصادر من النيابة العامة إنها طلبت من المباحث الوقوف على سبب وفاة المرضى داخل العناية المركزة بالمستشفى.