شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير خالد بن فيصل وصلاة الجنازة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الاثنين.
ونعى الديوان الملكى السعودى الأمير خالد بن فيصل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
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