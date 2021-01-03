شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر عدد من قواعد مليشيات الشباب جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الصومالي من تدمير عدد من قواعد مليشيات حركة الشباب المتطرفة في محافظة (باي) جنوبي البلاد، حيث يتمركز عناصر من الحركة.

وذكر الجيش- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد- أن الكتيبة الـ16 للجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات عسكرية في عدة مناطق بمحافظة باي، حيث جرى اعتقال عناصر من مليشيات الشباب المتطرفة وضبط المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

كما نفذت قوات (الكوماندوز) التابعة للجيش، عمليات عسكرية مخططة في مناطق مختلفة بمحافظات البلاد، ما أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من مليشيات الشباب.

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