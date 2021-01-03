تنظيم حفل استقبال لوزير العدل العارضة وتوديع الوزير السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم بمجلس القضاء الأعلى بالقاعة الكبرى قاعة الفقيد الدكتور نجيب الشميري، بالعاصمة المؤقتة عدن، حفل استقبال وزير العدل القاضي بدر العارضة، وتوديع وزير العدل السابق علي الغريب، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم، ورئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار، والمحامي العام الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان القاضي احمد المفلحي.



وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم، بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل السابق، والذي كان داعماً للسلطة القضائية متنقلاً بين عدد من المحاكم في المحافظات المحررة..متمنياً لوزير العدل الجديد التوفيق في مهامه، وأن يكون عوناً ومساعداً للسلطة القضائية.

من جانبه أشار القاضي العارضة، الى الإنجازات التي تحققت في عهد الوزير السابق..مؤكداً استعداد الوزارة للعمل مع الجميع من أجل تطوير القضاء وتحسين أدائه بحسب خطط الحكومة وقرارات مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وعبر وزير العدل السابق علي هيثم الغريب، عن مباركته لوزير العدل بدر العارضة نيله ثقة القيادة السياسية بتعبنه وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وفي ختام الحفل تم تكريم وزير العدل السابق علي هيثم الغريب بدروع الوفاء من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية ووزارة العدل ومن عدد من المحاكم في المناطق المحررة والهيئات الإدارية والنقابية تقديراً لجهوده وما قدمة في الإرتقاء بعمل وزارة العدل والمحاكم والمعهد العالي للقضاء.