دراسة بحثية ترصد تحسناً كبيراً في جودة الهواء بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رصدت دراسة مشتركة ترأستها الجامعة الأميركية في الشارقة حدوث تحسن في جودة الهواء في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تناول البحث الذي استمر عامين، دراسة آثار العوامل الجوية على جودة الهواء، وتحليلها في موقعين بالقرب من مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.



وأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة انخفاضاً في نسبة الجسيمات المترسبة الصغيرة في دولة الإمارات في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وقال أستاذ الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور يحيى السيد - الذي شارك في قيادة هذه الدراسة -إن "هذا الانخفاض يشير إلى تحسن كبير في جودة الهواء في السنوات الأخيرة بسبب القوانين الحكومية ومشروعات استمطار السحب الأخيرة، وزيادة المطر، ويمكن أن يكون للغبار تأثير كبير في البيئات الصحراوية، و يقيم هذا البحث جودة البيئة في المنطقة، التي يشكل التعرض للغبار فيها جزءاً من الحياة اليومية".

ولفت إلى "وجود نقص في البيانات المتوفرة حول أنماط الغبار وتكوينه في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يكون هناك للتعرض طويل الأمد للعواصف الترابية تأثير على حياتنا اليومية وعلى عملياتنا، ولهذا السبب نحتاج إلى مراقبة أنماطها وخصائصها الدورية".

وأضاف أنه على سبيل المثال تؤدي العواصف الترابية إلى انخفاض الرؤية مما يحد من الطيران، ويتسبب في مشاكل ميكانيكية للسيارات ومحركات الطائرات علاوة على ذلك، فإن جزيئات الغبار لديها القدرة على التأثير على الصحة العامة لأنها يمكن أن تدخل بسهولة إلى الجهاز التنفسي وتؤثر على القلب والرئتين.

وتوفر الدراسة بيانات جديدة حول المناخ الموسمي والزمني، التي يمكن أن تساعد المنظمين والمشرعين على اعتماد تدابير يمكن أن تخفف من تأثير الغبار والعواصف الرملية على الطيران والصحة العامة.

ويقول أستاذ الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور سفيان كنعان - الذي شارك في قيادة البحث - إنه "يمكن للتقييم التفصيلي لتلوث الغبار وتركيز المعادن أن يحل /أو حتى يلغي/ المشاكل الميكانيكية المحتملة في السيارات ومحركات الطائرات المرتبطة بالغبار".

و قام الباحثون بإنشاء محطات مراقبة تعمل عبر الانترنت ومجمعات للغبار في موقعي البحث، وتم جمع وتحليل جزيئات الغبار ثم قياس نسبة تركيز المعادن الثقيلة الموجودة فيها داخل مختبرات الجامعة، كما تناول البحث دراسة العوامل الجوية مثل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة حرارة الهواء، والضغط الجوي، ورطوبة الجو، والهطول، والضباب، ومحتويات الهواء وتم نشر نتائج الدراسة في المجلة البحثية المرموقة "انفايرومينتال بولوشن" /الثلوث البيئي/.

وأوصت الدراسة بالمراقبة المستمرة للعوامل الجوية ومعاييرها في منطقة الخليج للتنبؤ بالتأثير المحتمل للظروف الجوية المستقبلية على جودة الهواء والطيران وإدارة المطارات والصحة العامة، ونوهت بضرورة جمع بيانات إضافية ومن مواقع مختلفة ولفترات أطول في ظل استمرار عمليات التطور الحضري في المنطقة.

يذكر أن هذه الدراسة جاءت برعاية من شركة جنرال إلكتريك للطيران، وشارك فيها فريق أميركية الشارقة ومركز ديوسكوري لتحليل البيانات الطوبولوجية في المعهد الرياضي في الأكاديمية البولندية للعلوم.