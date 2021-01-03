هيئة قناة السويس: رسوم عبور السفن لن تزيد عما كانت عليه في 2020

وبحسب "سي إن بي سي" فإن البيان أكد على تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن.

وقال البيان إن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تأتي مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن خلال عام 2019، بفارق لايتجاوز 51 سفينة و38.1 مليون طن فقط بين العامين.

ولفت البيان إلى أن القناة قد أدخلت لمصر 5.61 مليار دولار في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.

وقال رئيس الهيئة إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.

وبحسب رويترز قال أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إنه "تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن".

وأضاف المسؤول المصري أن "سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة والإيرادات، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا".

وتعتبر قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي لإيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة.