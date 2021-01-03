الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من مصر... صور

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات جيش الدفاع والشرطة أحبطت الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات إلى داخل إسرائيل على الحدود مع مصر".

وأضاف أنه "تم ضبط عدة حقائب تحتوي على مخدرات بقيمة ملايين الشواكل وتم تحويلها إلى الشرطة".

وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سياح إسرائيليين قاموا بتهريب المخدرات إلى دولة عربية للاحتفال برأس السنة.

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وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن سياح إسرائيليين قاموا بتهريب المخدرات إلى إمارة دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة، رغم علمهم بأن دولة الإمارات تتمتع بقوانين صارمة ودقيقة بشأن تهريب المخدرات أو تعاطيها، والتي تتراوح ما بين السجن 20 عاما أو الإعدام.

وذكرت القناة أن حوالي 8000 سائح إسرائيلي سافروا إلى دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة، في وقت قام العشرات منهم بتهريب الحشيش والماريغوانا داخل علب السجائر وفي جواربهم، فضلا عن احتفالهم بشرب الكحوليات في غرفهم داخل الفنادق بإمارة دبي.

ونقلت القناة على لسان أحد الشباب الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي: "بشكل عام، قمنا بتهريب بعض الحشيش والماريغوانا لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة بهدف التعاطي الخفيف أو القليل، إنه ليس كوكايين، إنها مخدرات خفيفة. وسنحتفل بشكل لائق".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إمارة دبي قد أصدرت تعليمات للسياح والمواطنين الذين رغبوا الاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة، توخي الحذر، وإلا تغريمهم بآلاف الشواكل الإسرائيلية. (الدولار الأمريكي= 3.21 شيكل إسرائيلي تقريبا).