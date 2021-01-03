إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح جراء رشق سيارتها بالحجارة في رام الله

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من قرية دير نظام".
وأضاف أدرعي: "بدأت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين حيث أن التفاصيل قيد الفحص".
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن نوع الإصابة أو حالة المصابة.
ويتعرض مستوطنون إسرائيليون، بشكل متكرر، لاعتداءات رشق بالحجارة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتقوم القوات الإسرائيلية على إثرها بالاستنفار للبحث عن الجناة، وتنصب الحواجز المتحركة للتدقيق في هويات المارة.
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