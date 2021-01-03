مصر... ضبط كمية ضخمة من المطهرات المجهولة

لكن استخدام المطهرات يجب أن يخضع لضوابط واشتراطات علمية حتى لا تتحول إلى مصدر ضرر على الصحة العامة خاصة عندما تكون تلك المواد مجهولة المصدر.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط كمية ضخمة من المواد المطهرة مجهولة المصدر، التي يتم استخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب الموقع الرسمي لـ "بوابة الأهرام" المصرية.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أنه تم ضبط أكثر من 150 ألف عبوة كحول ومطهرات مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن هذه المواد تمثل خطرا على الصحة العامة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 83 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.