شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إسرائيل تعلن مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل تعلن مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية.

وقالت قناة العربية، إن إسرائيل تمنع التحرك بالقرب من السياج الحدودى مع لبنان.

وفى وقت سابق رفض مسئول إسرائيلي اليوم الأحد، تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفه بأنه "هراء".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز لإذاعة كان العامة، إن إسرائيل هي التي تحتاج أن تكون فى حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة فى الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.