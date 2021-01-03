شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 15 فلسطينيا شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل قرية دير نظام شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن قوات الاحتلال داهمت القرية واعتقلت 15 مواطنا بحجة إصابة مستوطنة قرب القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نكلت بالمواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب بعد اقتحامها لعدد من المنازل، فيما فرضت حصارا على القرية وأغلقتها بالكامل.

في سياق متصل، طالب مشاركون في مسيرة احتجاجية نظمت في منطقة (مسافر يطا) جنوب الخليل، بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

واستنكر المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها نشطاء فلسطينيون ولجنة الحماية والصمود في (مسافر يطا) بمشاركة نشطاء سلام، اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أهالي المسافر وممتلكاتهم.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في (مسافر يطا) فؤاد العمور، إن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتم تنفيذها ردا على الاعتداءات التي يتعرض لها سكان تلك المنطقة، والتي كان آخرها إصابة أحد المواطنين بشلل رباعي، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه من مسافة قريبة قبل يومين.

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