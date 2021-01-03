شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العمانى: تطعيم 7600 شخص بلقاحات كورونا دون تسجيل أى أعراض جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ، وزير الصحة العماني، أنه تم تطعيم 7600 شخص بالسلطنة حتى اليوم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد_19)، وأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية، إلا ما هو متوقع، مشيرًا إلى أن التطعيم وُزع على جميع محافظات السلطنة واصفًا اللقاح بأنه " آمن وسليم" .

وأضاف الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، خلال زيارة تفقدية قام بها لمركز بوشر التخصصي أن هناك إقبال كبير من المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم وأن هذا اليوم الأحد هو الثامن للحملة التطعيمية ضد الفيروس والتي انطلقت يوم الأحد الماضي.



وزير الصحة يتابع العمل



جولة تفقدية لوزير الصحة العمانى

وأكد وزير الصحة العماني، أن تاريخ السلطنة في التطعيمات بأنه مشهود له وأن السلطنة صُنفت في العام 2016 بأنها الدولة الأولى بين 127 دولة في إدارة اللقاحات، مؤكدًا أنه لم يتم استخدام أي لقاح في البلاد إلا بعد الاطلاع على الدراسات والتجارب السريرية وتسجيل التطعيم والدواء في بلد المنشأ واستخدامه كذلك.



وزير الصحة العمانى

وأشار وزير الصحة العماني، إلى أنه تم تطعيم 4 ملايين شخص حول العالم وأنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات خطرة داعيًا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مراكز التطعيم، مُذكرًا أنه حتى مع توفر اللقاح فإنه يحب التقيد بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بالصابون أو المطهرات .

وخلال الأحد الماضي، حصل الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا بمجمع السيب التخصّصي ، إيذانًا ببدء الحملة للمواطنين وتأكيدًا من القيادة الصحية على أن اللقاح آمن لجميع المواطنين فى سلطة عمان.