شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الإماراتية 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة بالدولة 213 ألفا و231 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل وفاة 5 مصابين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 679 حالة. وأشارت الوزارة إلى شفاء 1609 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ليكون مجموع حالات الشفاء 189 ألفا و709 حالات. وأعلنت الوزارة أنها أجرت 125 ألفا و232 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كورونا".

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