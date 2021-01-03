شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بصحة السودان تستقيل بسبب تفاقم مشكلات الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقالت سارة لافينيا، مدير عام وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض السودانية، بسبب عدم قدرتهاعلى حل مشكلات الأطباء والقضايا المتعلقة بمطالبة الكوادر الطبية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قالت سارة لافيينا، إن المشاكل تضمنت إضراب نواب الاختصاصيين بالسودان، والذى أثر مباشرة على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خاصة مستشفى النساء والتوليد كوستى.

وأوضحت، أنهم قدموا مبلغ قدره خمسة ألاف جنيه للطبيب مقابل عمل لمدة "12 ساعة" حتى يتم حل الإشكال بواسطة وزارة الصحة الاتحادية.

وتحدثت عن زيادة طبيعة العمل بالنسبة لأطباء قائلة: بالنسبة لزيادة طبيعة العمل من 15 إلى45% فقد تم رفع المقترح إلى الوالي ووزارة المالية وتم إخطار الممرضين وتزويدهم بصورة من الخطاب الذي أرسل لأمانة الحكومة بولاية النيل الأبيض بهذا الخصوص.

كما أوضحت لافينيا، أنه تم صرف منحة العيد بتاريخ 31 ديسمبر وكذلك تم صرف حافز كورونا وتم إرسال الشيك لمستشفى كوستي التعليمي بمجرد أن وصل وزارة الصحة، مستدركة: إلا أن بعض كوادر التمريض ترى أن المبلغ بسيط لم يقدر الجهد المبذول من قبل الممرضين والكوادر المساعدة.

وفيما يتعلق ببدل اللبس قالت سارة، إن وزارة المالية التزمت بمتابعة الأمر مع وزارة المالية الاتحادية.

وأكدت سارة، أنها تقدمت باستقالتها من منصبها نظراً لتعقد الأمر وغياب الإرادة العامة، لافتة إلى أن هذه المشاكل هي اتحادية المنشأ.

وقالت: برغم المحاولات لإيجاد حلول بديلة داخل الولاية، ومن موقف المسؤولية المهنية والأخلاقية اتقدم باستقالتي عن تكليفي مدير عام وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض.