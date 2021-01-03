صفوت الشريف يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

وكان الإعلامي محمد الباز، كشف عن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة إلى حد ما.
وذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن "صفوت الشريف أجرى بصفة دورية تحاليل طبية وكشوفات للاطمئنان على حالته، وأنه بالفعل كان في إحدى المستشفيات الكبيرة لمتابعة حالته الصحية، وليس كما تردد بسبب إصابته بفيروس كورونا".
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