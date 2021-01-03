وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال العامري إن "على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها بإخراج كافة القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات الأمريكية وفق جدول للانسحاب".
وأضاف "حتى الأن لم تتخذ الخطوات اللازمة والمطلوبة"، معربا عن أسفه لذلك.
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وبحسب الموقع، جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن أول دفعة من القوات الأمريكية تتهيأ للانسحاب من العراق، وفق الاتفاق مع واشنطن.
وأوضح الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط الذين يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، واللوجستي والاستشارة".
وأردف: "القوات الأمريكية تتهيأ للانسحاب والعدد الأول هو 500، الذين تم الإعلان عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا".
ونوه المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن
انسحابالقوات الأمريكية من العراق سيتم خلال فترة قصيرة جدا، وفق جدول بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وحسب توقيتات زمنية محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... تحالف الفتح يوجه طلبا للحكومة بشأن القوات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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