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وذكرت الصحيفة تحت عنوان "تهديدات العقد المقبل" أنه رغم وجود تهديدات كثيرة أمام إسرائيل خلال العقد الماضي، لكنها نجحت في مواجهتها، خاصة خلال العامين الماضيين، ولكن يبدو أن العقد المقبل ستشهد معه البلاد مخاطر أو تهديدات أعظم.
وأوضحت الصحيفة أن إيران تقف على رأس التهديدات التي تمثل خطر حقيقي على البلاد، أو هجوم مفاجئ على الجبهة الداخلية بواسطة أسلحة متقدمة، وصواريخ كروز، وطائرات مسيّرة أو دون طيار، أو هجمات "سايبر"، أو هجمات صواريخ فرط صوتية، فضلا عن فقدان ثقة المواطنين في إسرائيل بالقيادة المدنية والعسكرية.
وطالبت الصحيفة العبرية بوضع استراتيجية حقيقة للحيلولة دون استمرار هذه التهديدات على بلادها، خاصة التهديد النووي الإيراني، الذي يمثل تهديدا وجوديا على البلاد، مشيرة إلى أن الملف الإيراني سيظل على أجندة أي حكومة إسرائيلية أو حتى أمريكية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية تكشف خريطة التهديدات المستقبلية لبلادها في العقد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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