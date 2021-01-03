خبير يستبعد التوصل لنتائج ملموسة خلال المفاوضات الحالية حول سد النهضة

وأكد لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذه التوترات ستنعكس بالفعل على أي جولة مفاوضات قادمة، الأمر الذي سيقلل من جدواها، حتى تتهيأ أجواء أخرى أفضل للتفاوض"، على حد قوله.
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وأشار عيسوي إلى أنه "لا دليل حتى الآن على أن إثيوبيا مستعدة أن تقدم أي تنازلات من أي نوع، فهي مازالت تتحدث عن اتفاقات غير ملزمة حتى في فترات الجفاف والجفاف الممتد".
وتستأنف مصر والسودان وإثيوبيا، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض التي لم تحرز أي تقدم حتى الآن.
إلى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي أطراف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، لإظهار رغبة سياسية في خوض محادثات بناءة، وإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل ذات الصلة.
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سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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