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خبير يستبعد التوصل لنتائج ملموسة خلال المفاوضات الحالية حول سد النهضة

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وأكد لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذه التوترات ستنعكس بالفعل على أي جولة مفاوضات قادمة، الأمر الذي سيقلل من جدواها، حتى تتهيأ أجواء أخرى أفضل للتفاوض"، على حد قوله.

© REUTERS / Tiksa Negeri

وأضاف عيسوي أن "السودان طالب بإشراك مفاوضين أفارقة في المفاوضات، ومنح أدوار أكبر لهم من مجرد المراقبة، غير أن إثيوبيا ترفض أن يرقي دورهم إلى وسيط، ليقتصر على إبداء ملاحظات غير ملزمة".

وأشار عيسوي إلى أنه "لا دليل حتى الآن على أن إثيوبيا مستعدة أن تقدم أي تنازلات من أي نوع، فهي مازالت تتحدث عن اتفاقات غير ملزمة حتى في فترات الجفاف والجفاف الممتد".

وتستأنف مصر والسودان وإثيوبيا، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض التي لم تحرز أي تقدم حتى الآن.

إلى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي أطراف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، لإظهار رغبة سياسية في خوض محادثات بناءة، وإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل ذات الصلة.

© Sputnik

سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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