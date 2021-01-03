شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل عدد إصابات بفيروس كورونا أقل من 100 لأول مرة منذ 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى المملكة، تسجيل عدد إصابات أقل من 100 لأول مرة منذ 9 أشهر، بنحو 82 حالة فقط، مقابل 180 حالة تعافٍ و7 حالات وفاة.

وسمحت المملكة اليوم، الأحد، للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا اعتبارا من اليوم بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.