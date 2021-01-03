"حزب الله" العراقي: لن ندخل "سفارة الشر" وما زال في الوقت متسع

وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو حسين حمداوي، تعليقا على المظاهرات التي يشهدها الشارع العراقي بمناسبة مرور عام على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إن "حضورنا اليوم في الميدان هو بيعة لله ورسوله والمؤمنين المقاومين، كما أنه رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي".
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وبحسب البيان الذي نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أشار الأمين العام إلى أن المتظاهرين لن يدخلوا السفارة الأمريكية "لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع".
ونوه الحميداوي في ختام بيانه إلى أن حزبه سيحفظ "العهد مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء"، وأنه سيكون "تعالى ألف سليماني وألف أبو مهدي، والعاقبة للمتقين".
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ودعا قائدا فصيل "بدر" هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المنضويين في "الحشد الشعبي" إلى التظاهر بمناسبة. الذكرى الأولى.
وأعلنت قيادة شرطة بغداد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وتخشى بغداد تجدد الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية سواء في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، أو القواعد التي تضم عسكريين أمريكيين في المحافظات العراقية الأخرى.
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