حرق يافطة لسليماني في البقاع اللبنانية... صورة

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها في منطقة ​البقاع​ أن شبان مجهولين اعتدوا على صورة قائد ​فيلق القدس​ السابق في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ على طريق عام ​بريتال​ وأحرقوها.

وأظهر الصورة المنشورة علامات الحرق التي طالت اللافتة التي رفعها "حزب الله" اللبناني في المنطقة.

​وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبيهما بالقرب من مطار بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.