مسؤول: قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار خلال 2020

وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، بانخفاض ثلاثة بالمئة مقارنة مع 2019.

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وقال أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إنه "تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن".

وأضاف المسؤول المصري أن "سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة والإيرادات، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا".

وتعتبر قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي لإيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة.