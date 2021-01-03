إسرائيل تعلق على اتهامات إيرانية لها بالتخطيط لجر أمريكا إلى حرب ضد طهران

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ووصف شتاينتس هذه الاتهامات بـ"غير العقلانية"، وهو ما رد به الوزير الإسرائيلي، أيضا، على خبر لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، يتعل باستعداد الجيش الإسرائيلي لأي هجمات إيرانية.
وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي أن "بلاده هي التي يجب أن تكون في حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية في العراق".
وفي السياق نفسه، شدد شتاينتس على ضرورة أن "يكون أي اتفاق مستقبلي مع إيران أفضل من السابق، بالإضافة إلى أن يهدف الاتفاق إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني وليس تجميده".
ويصادف، اليوم الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
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