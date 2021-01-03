وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قائد كتيبة في لواء غولاني، المقدم آفي مرتيسانو، بإشعال النيران في مقتنيات جنود الكتيبة رقم 13، داخل قاعدة "كيسوفيم" العسكرية المحاذية لقطاع غزة، حيث أقدم على حرق كافة الشعارات والرموز التابعة للكتيبة، بعدما عثر بين أغراض الجنود على "مخدرات".
وأفادت الصحيفة بأن القائد العسكري قام بعملية تفتيش واسعة النطاق داخل أمتعة وشنط الجنود داخل موقعه العسكري، وعثر على مخدرات بداخلها، وقرر على إثرها إحراق مقتنيات الجنود وتصوير الحريق ونشر صورة الحريق، حتى يوصل الرسالة لكافة الجنود والضباط، الأمر الذي تسبب بعاصفة داخل الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أنه من بين المقتنيات التي تم إحراقها حاجيات الجنود الشخصية، مثل الأحزمة وكذلك رموز وأعلام ونياشين ربما تعود بعضها إلى 30 عام مضت، وبأن تلك الأشياء تعود لضباط وجنود القاعدة العسكرية، دون استثناء، حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الضباط والجنود.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش يعمل على القضاء على الظواهر السلبية والسلوك غير اللائق بين الجنود وفي المواقع العسكرية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سر إشعال قائد كتيبة إسرائيلية النيران في موقعه العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.