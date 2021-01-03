البرهان في اتصال هاتفي مع السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها البرهان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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ووفقا للوكالة فإن الاتصال قد شهد تبادلا لوجهات النظر بين البرهان والسيسي حول مجمل العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين كافة.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال الهاتفي، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر.

وخلال الاتصال قدم السيسي التهنئة لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني الشقيق بمناسبة الذكرى ٦٥ للاستقلال.

وأكد حرص الحكومة المصرية على مواصلة التعاون مع السودان في كافة المجالات، والتنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين البرهان والسيسي كان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب زيارة قام بها البرهان لمصر لمدة يوم واحد.

وأجرى البرهان خلال زيارة القاهرة، مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين.

وعلق عمر قمر الدين، وزير الخارجية المكلف، على الزيارة قائلا: "الزيارة كانت فرصة جيدة للقاء الرئيس المصري، حيث تم تناول القضايا المشتركة خاصة قضية الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين السودان ومصر، بجانب التعاون في المجال الزراعي والطيران والقضايا ذات الاهتمام المشترك".