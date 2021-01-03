شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى العمانية تنوه للطلبة الدارسين فى مصر بتأجيل امتحانات الفصل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بسلطنة عمان للطلبة الدارسين فى مصر بتأجيل كافة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى كان من المقرر بدؤها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة العام الدراسى الذى سننتهى فى 18/2/2021م.

وبحسب الوزارة، جاء هذا التنويه، بناء على قرار مجلس الوزراء المصري وذلك فى اطار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.



