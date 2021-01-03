شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تضبط مصنعا لتصنيع الخمور بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت السلطات السعودية، متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العزيزية، مصنعا لتصنيع الخمور في إحدى الاستراحات.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تمَّ مصادرة وإتلاف 1480 عبوة فارغة، 54 برميل تخزين سعة 200 لتر، 4 براميل تقطير، 8 جوالين، 8 أكياس سكر كبيرة، 20 علبة خميرة.