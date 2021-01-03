أكثر من 800 ألف يتلقون لقاح كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، السبت، إن عددا من حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا في روسيا تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن.



وأضاف الوزير الروسي أنه جرى توفير ما يربو على 1.5 مليون جرعة لقاح.

ولدى روسيا التي بدأت في طرح لقاح (سبوتنيك في) أوائل ديسمبر/ كانون الأول رابع أعلى حصيلة إصابات بكوفيد-19، وتضع آمالا كبيرة على العديد من اللقاحات التي تخطط لإنتاجها.

ويحصل المتلقي للقاح (سبوتنيك في)، الذي بدأت روسيا بالفعل في إرساله إلى دول أخرى، على جرعتين من مكونات مختلفة بفاصل 21 يوما.

وأرسلت روسيا 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، مما أثار مطالبات بضرورة توفير المزيد من جرعات اللقاح محليا.

وسجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 3 ملايين و212637.

وقالت السلطات، السبت، إن 447 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميا إلى 58002.