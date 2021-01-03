تدمير وكر لـ"داعش" كان يستخدمه لأعمال إرهابية شمالي العراق... صور

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع اللواء 18 الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء 18 إلى منطقة وادي زغيتون ضمن ناحية الرشاد قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات "داعش" كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.