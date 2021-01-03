توافد الحشود في بغداد لإحياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس... فيديو وصور

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للحشود وهم يضيئون الشموع ويحملون صورا لضحايا الغارة الأمريكية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البلاد، أمس السبت، استنفارا أمنيا تزامنا مع ذكرى مقتل القياديين، بالإضافة لدعوات بعض الفصائل إلى التظاهر، وتحسبا لهجمات صاروخية جديدة ضد المصالح الأمريكية.

ودعا قائدا فصيل "بدر" هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المنضويين في "الحشد الشعبي" إلى التظاهر بمناسبة. الذكرى الأولى.

وأعلنت قيادة شرطة ​بغداد​، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​.

ومن المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية اليوم تجمعات ومسيرات في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، وسط مخاوف من استهداف المنطقة الخضراء.

وتخشى بغداد تجدد الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية سواء في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، أو القواعد التي تضم عسكريين أمريكيين في المحافظات العراقية الأخرى.