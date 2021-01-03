شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين: صيانة 150 بابًا فى المسجد الحرام على مدار الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، بتطبيق أعلى معايير السلامة على جميع أبواب المسجد الحرام، والتي يتجاوز عددها (150) باباً، تبدأ بعمليات الغسل والتعقيم والتلميع والصيانة اليومية، والتأكد من سلامتها.

بحسب صحيفة الرياض، قال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد: الإدارة تشرف على صيانة أبواب المسجد الحرام وفق خطة عمل موضوعة يتم العمل خلالها على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء وتجهيز فريق إشرافي ميداني لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها، وصيانة جميع الأبواب باستمرار للتأكد من عدم وجود أي مشاكل عند فتح الأبواب وإغلاقها، ويتم فحص الكوالين والمفصلات والسقاطات، واستبدال المتضرر منها، وترطيب الأبواب يومياً بمواد تمنع الصدأ، ويستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية للمحافظة على سلامة الأبواب وجودتها.