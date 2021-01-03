شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط دخول السعودية بعد انتهاء إجراءات حظر دخول المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات، بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أى دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضى الراغب فى الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

2- أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول فى الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التى ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، وفقًا لما أشير إليه فى الفقرة (1) أعلاه، فى منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثانى قبل انتهاء الحجر فى اليوم الثالث عشر.

3- أما فيما يتعلق بالدول التى سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) يتم حجر القادمين منها فى منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر فى اليوم السادس.

4- وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا، وهى الحجر المنزلى لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلى لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبرى بتقنية (PCR).