شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصادق على مخططات استيطانية فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية، للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضى محافظة بيت لحم، وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية- لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في حوض 8 من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض 4 من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا. وأشار بريجية إلى أن إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية تؤكد حقيقة أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات أمام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين.



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