شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت القوات الأمنية العراقية فى عملية أمنية موسعة استهدفت نزع السلاح غير المرخص فى العاصمة بغداد، وتأتى تلك العملية فى أعقاب انتشار السلاح فى أيدي الميليشيات التى تستهدف بين الحين والآخر المنطقة الخضراء، وتتسبب فى إحراج السلطة المركزية.

وقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، إن التجاوزات على الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها، معلنا عدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وفى وقت سابق اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.