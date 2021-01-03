توافد أنصار الحشد الشعبي لساحة التحرير في بغداد لإحياء ذكرى مقتل سليماني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من منتسبي أنصار الحشد الشعبي العراقي لساحة التحرير في بغداد لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى التابع للحرس الثورى قاسم سليماني.

وقتل سليمانى، فى 3 يناير 2020 خلال غارة أمريكية قرب مطار بغداد، حيث تصاعد منحنى التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إثر التهديدات الإعلامية المتبادلة، والتلويح الأمريكي بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لطهران في المستقبل القريب إثر اتهامها بالتورط فى هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد قبل عدة أيام، وفى أحدث حلقات التصعيد رفعت البحرية الإيرانية مستويات التأهب فى الخليج العربى.

يأتى ذلك فيما فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، الأسبوع الماضى، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل سليماني، واضاف القائد العسكري في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران تنوي توجيه (هجمات دقيقة) إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.