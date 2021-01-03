بعد إنهائها الحظر... السعودية: هذه إجراءات دخول البلاد في ظل كورونا

ووفقا لحساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أصدرت السلطات السعودية قرارا بالسماح للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا، اعتبارا من اليوم الأحد في تمام الساعة الـ11 صباحا، بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.

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وحدد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اشتراطات دخول البلاد بعد رفع قيود السفر المفروضة منذ أسبوعين.

وبحسب "واس" فإن المصدر أكد أن الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة.

وأكد المصدر أن هؤلاء المسافرين عليهم إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المصدر كذلك على أنه سيتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا.

وأكد كذلك على ضرورة إجراء هؤلاء فحصين للـ(PCR)، على أن يكون الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) فأكد المصدر على أنه سيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص للـ(PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وأشار المصدر إلى أن المسافرين القادمين من بقية الدول فسوف يتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري للـ(PCR).

وكانت المملكة قد فرضت حظرا في 20 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، لمدة أسبوع، تم تجديده بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الاول الماضي أسبوعا آخر، ليصدر قرار إنهاء الحظر اعتبارا من اليوم الأحد 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تسجيل المملكة (101) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (9) حالات وفيات، وتسجيل (182) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,263) حالة.