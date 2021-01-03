إعادة فتح مطار عدن عقب هجوم صاروخي استهدف أعضاء الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات اليمنية أعادت فتح مطار عدن بعد إصلاحه عقب الهجوم الصاروخي الذى استهدف أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأمس، وجه وزير النقل اليمنى الدكتور عبدالسلام حميد، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولى بدءا من الأحد بعد توقفها جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد على سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد، وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار في وقت قياسي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.



وكان اجتماع قد عُقد، الخميس الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى.



واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى المطار.