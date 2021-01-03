شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علاج للسرطان باستخدام تقنية «إل إي دي» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 طور علماء من كوريا الجنوبية تقنية جديدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان باستخدام الباعث الضوئي الثنائي «إل إي دي» والمناظير، بحسب ما أعلنه المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية.

وذكر أنه طور تقنية يمكن أن تستهدف الخلايا السرطانية، مشيراً إلى أنه في طور نقل المعرفة ذات الصلة إلى إحدى الشركات المحلية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب». طرق واكتسبت أخيراً طرق العلاج والتشخيص مثل العلاج الضوئي الديناميكي «بي دي تي» والمناظير، أرضية كطرق تُحسِّن بشكل كبير نوعية حياة المرضى. ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي علاجاً يستخدم عقاقير تسمى عوامل التحسس الضوئي «لتنشيط» أنواع معينة من الضوء للمساعدة في تسهيل العلاج. وهو فعال، لأن الضوء يستهدف فقط نمو السرطان وليس الخلايا الطبيعية، بحسب «يونهاب». وأوضح المسؤولون أن التكنولوجيا التي طورها المعهد الحكومي تعتبر تطوراً لعملية استخدام الباعث الضوئي الثنائي للكشف عن الخلايا السرطانية، مع استخدام ليزر العلاج الضوئي الديناميكي المصمم لعلاج السرطان على أساس تقنية مناظير البطن.

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